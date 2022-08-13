高虹安表示，林智堅如果回到新竹全力輔選，選民也將檢視他過去的誠信問題。（高虹安團隊提供／王惠慧新竹傳真）

民眾黨新竹市長參選人高虹安13日參加新竹義消水上救生訓練活動，針對林智堅若回新竹輔選是否會衝擊選情，高虹安表示，林智堅說要到另個戰場捍衛自己的清白，她相信這才是他最主要的工作，如果回到新竹全力輔選，選民也將檢視他過去的誠信問題。

高虹安指出，自從參選後發現國民兩黨資源相當充沛，提到先前竹市本來有相當多鄭宏輝的看板，沈慧虹被提名後，一夕之間大街小巷都是沈的看板，對沒有龐大資源的政黨來說確實是弱勢。

高虹安也提到，像是新竹棒球場是公共建設，但開幕賽宛如選舉造勢，包括蔡英文總統、中職會長蔡其昌都來參加，但這也考驗執政團隊公共建設是否做得扎實，畢竟花了12億元的棒球場竟打2場就停用，今年也沒辦法比賽，都必須要面對。

高也表示，林智堅除要面對過去執政的檢驗，他退選後論文爭議仍在，林智堅昨說要到另個戰場捍衛清白，這才是林最主要的工作，若退選桃園，再回到新竹全力輔選，選民也會檢驗他過去的誠信問題。

高虹安今參加新竹義消水上救生訓練營，表達對義消和救生員的感謝，並穿上救生衣，下海搭橡皮救生艇感受同仁們救生操練課程的辛苦，高虹安也和現場救生訓練犬「哈梗」訓練傳接球。

高虹安指出，自己身兼消防發展基金會董事，了解警消勤務辛苦又危險，承諾未來擔任市長，一定會成為警消們最堅實的後盾，該有的加給絕對不會少，也會投入預算更新警消的設備，讓警消在執行勤務時能多一分保障。