立法院副院長蔡其昌13日出席海線活動受訪時指出，台中捷運綠線不斷虧損，盧團隊讓捷運藍線計畫延宕，場站周邊土地被特定人士收購，只有藍線快速動工才沒有弊案；台中市府表示，「捷運藍線綜合規畫去年3月已送中央審查」，路線規畫是地方公聽會達成的共識，一切待中央核定就可順利進展，勿淪為口水戰。

蔡其昌表示，台中捷運有好的團隊管理，才能讓周邊商品附加價值提升，但管理再好，但路線過少，還是會面臨虧損問題，一定要快速讓台中捷運網動工合併。

蔡其昌強調，如果他當市長，4年內就要捷運藍線動工，要快速核定4條捷運大屯環線、山海線、橘線、捷運綠線延伸至大坑，只有讓捷運網快速建立，互相影響，使用率才會增加。

台中市府新聞局長鄭照新表示，捷運綠線2015年日夜趕工，造成工安意外，鋼梁墜落4死4傷，反而造成停工以及更大延宕的傷痛歷歷在目。「捷運藍線綜合規畫去年3月已送中央審查」，路線規畫更是地方公聽會共識達成的結果，一切待中央核定就可順利進展，希望不要淪於口水唱衰，好了傷疤忘了疼，共同務實為台中建設努力。

鄭照新強調，至於綠線虧損，若虧損就否定捷運的價值或者市長的努力，無疑是在否定高雄及桃園捷運的價值，蔡副院長的說法相信高雄和桃園的市長不會認同。

針對林智堅宣布退選桃園市長，民進黨改提名立委鄭運鵬接棒參選。蔡其昌說，民進黨選對會推出鄭運鵬是最適當、最能勝選的人選，鄭運鵬的目標就是勝選，自己也給予祝福。

蔡其昌表示，鄭運鵬已是桃園最資深的立委，也是鄭文燦市長最佳拍檔，相信一定能夠在最短時間內，快速整隊、強化戰力，相信只要團結，一定會勝選！