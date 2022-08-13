香港警匪懸疑動作電影《神探大戰》由香港金牌編劇韋家輝編劇及執導，邀請多次合作的金馬影帝劉青雲詮飾幾近瘋狂的辦案神探，並集合高人氣的蔡卓妍（阿Sa）和林峯聯手，打造出最生猛血腥的連環奇案，引發各方神探的破案競爭。好久不見的「最美小龍女」李若彤拋開以往仙氣滿滿的面貌，化身霸氣女警官，視一直插手查案的劉青雲為眼中釘，2人許久沒有合作，劉青雲一見她就笑說：「怎麼變得更年輕、更有活力了。」

李若彤今年久違以《神探大戰》再度出現在影迷面前，一改以往仙氣飄飄的模樣，化身為警方高層，充滿霸氣。模特兒出道的她，充滿靈氣的面容讓她很快打開知名度，1995年和古天樂合作演出高收視港劇《神鵰俠侶》，她演出被觀眾高度期待的小龍女一角，清麗如仙的扮相，有如從金庸大師的書中走出來的仙女姊姊，果然讓她人氣直衝，成為觀眾心中最美小龍女，也成為她最具代表性的角色，許多影迷都習慣配合《神鵰俠侶》中的楊過，叫她「姑姑」，她也常常演出仙氣滿滿的美女角色。

《神探大戰》李若彤個人海報。（華映提供）

2000年之後，她將工作重心移往大陸發展，近來也常透過網路發佈自己健身美容的影片，展現美好身材和凍齡的容貌，讓許多影迷都直呼看不出她的實際年齡，成為熱搜熱門話題，而她則是大方公開年紀，「我進演藝圈30年了，還是希望有好的角色可以再精進自己的演出，雖然我要56歲了，但我想我還是可以勤奮一點。」

李若彤在《神探大戰》中演出警方高層，一頭長髮搭配俐落套裝現身，氣勢十足，但她演出的高層總覺得一直高呼警方辦案錯誤成冤案的劉青雲很礙眼，對他懷有敵意，覺得對方的各種行為影響她的威信和仕途，更影響警方案。她一反以往不食人間煙火的模樣，在片中常被劉青雲氣到火冒三丈的罵人，展現霸氣的一面，但不少影迷及網友還是大讚她即使生氣都依然維持美貌，「女警官不但氣質好，就連長髮的髮質也很好。」

李若彤表示1997年和韋家輝及劉青雲合作電影《一個字頭的誕生》後，時隔25年三人終於再度合作，抱著和老朋友相聚的想法來接演。劉青雲一見到她，很驚訝的說：「你比以前感覺更年輕、更有活力了啊！」但李若彤透露自己也懷著小小的私心來演出，她笑說：「這麼帥氣的女警官，應該可以配槍演出，我以前很少演這種類型的角色，這回因為老朋友也過足戲癮了，希望影迷以後可以不叫我『姑姑』，而是叫我『警官』！」

《神探大戰》將於下周五（19日）上映。