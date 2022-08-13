主辦單位提供觸控螢幕讓中高齡求職者放大檢視職缺。（周麗蘭攝）

台灣邁入超高齡社會，青銀共事是趨勢，勞動部雲嘉南分署虎尾就業中心今（13日）在北港老人會舉辦青銀徵才活動，並推廣職場青銀共融觀念，共16家廠商釋出逾300個工作機會，有9成以上職缺免經驗就能應徵，還有超過5成職缺起薪3萬元以上，吸引500多人參觀謀職。

徵才廠商包括霹靂國際多媒體、台灣立期科技、巧新科技工業、建大工業、元翎精密工業、元進莊企業、利勤實業、全家便利超商、三好屋等16家企業共襄盛舉，開出316個工作機會，170個職缺月薪3萬元起跳。

將在中科虎尾園區建置新廠的矽品精密工業也首次參與雲林徵才，該公司預計今年第四季動工，開出製造組主管、製程工程師等30個職缺，起薪3萬2000元至4萬元；大中新工程、宇榮高爾夫科技則給出月薪4萬5000元要找工安人員或組級幹部，都吸引不少人詢問。

今天徵才活動特別尋找認同「青銀共事」理念的廠商參與，開出近300個「無經驗可」的青銀友善職缺，讓應屆畢業青年能找到工作，也讓退休銀髮族能重返職場，企業也能補足人力。

為方便中高齡者謀職，活動會場提供觸控螢幕放大檢視職缺，還有提供放大版履歷表的友善填寫區。另外，也有職能治療師導入人因工程與職務再設計概念為求職民眾解說與示範健康的工作姿勢與環境，雲嘉南分署副分署長許慧香也出席為求職民眾加油打氣。