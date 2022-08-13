有些人一輩子都走得很順遂，但有的人則是苦盡甘來，苦過後才會越來越好命。《科技紫微網》近日分享5個人生倒吃甘蔗的生肖，他們早年會經歷苦難，在困境中越挫越勇，人生才開始平步青雲，晚年生活越過越幸福。

1、生肖豬

生肖豬對於人生毫無規劃，也沒有儲蓄觀念，前半生容易吃苦，遇到壓力時，一旦沒有能力與財力做後盾，任何一點變故都會讓他們嘗到苦頭，唯有經歷過困境，生肖豬才會意識到努力與積蓄的重要性，逼著自己向前進，好在他們人緣佳，領悟能力強，開始認真做事後，很快就能迎來轉機，後半生不一定會一飛衝天，不過能越走越平順。

2、 生肖雞

生肖雞很多點子與想法，但最大弱點就是心軟，當看到別人受苦時，他們容易因同情而受騙上當，就算被傷得很深，只要對方道歉，他們也會選擇原諒，不過俗話說「好人有好報」，生肖雞後半生會越走越順，他們因善良而結下許多良緣，也成為後半生的助力，勤懇特質使他們在事業上做出一番成績，人生平步青雲。

3、 生肖狗

生肖狗個性固執，總是不見棺材不掉淚，因此在人生道路上，時常要多繞幾個彎，才能找到對的方法和管道，而且他們重情重義，做事經常不考慮自己，看到親友有難，他們一定會挺身而出，有時還會出現打腫臉充胖子的狀況，為了成全別人，犧牲自己或家庭利益，不僅自己受苦，家人也跟著吃苦，好在生肖狗熱心的個性，為他們累積不少福報，中年後會漸入佳境，讓他們能順利翻身。

4、生肖牛

生肖牛的責任感重，總是承擔很多人的問題，幫別人操心，成為前半生吃苦的源頭，而且他們脾氣倔強，又容易急躁，一旦別人與自己想法不同時，他們會堅持己見不退讓，一不小心就可能得罪別人，為此吃了不少虧，好在到了中年後，他們開始懂得變通，願意接納其他人的意見，再因前半生踏實付出，事業上穩紮穩打，逐漸能夠得到賞識。

5、 生肖羊

生肖羊領悟力高且想法多，但他們不愛表現自己，寧可等別人來發現自己的優點，由於鮮少展現自我，工作上容易被同事或主管忽略，不僅不容易得到重用，還常被剝奪應得的權益，為了獲得重視，他們會透過討好他人的方式來得到稱讚，從中吃了不少虧，好在經過多年歷練，他們開始懂得展現與拒絕，後半生自然越走越順。