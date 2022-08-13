梁朝偉（左）、張曼玉主演《花樣年華》電影氛圍絕美浪漫。（CATCHPLAY提供）

導演王家衛代表作之一《花樣年華》4K修復版將重返大銀幕，為讓觀眾感受電影氛圍，即日起至9月30日，於MUVIE CINEMAS台北松仁威秀影城12樓，由香港藝術家Noble Wong親手繪製向《花樣年華》致敬的壁畫，呈現電影中梁朝偉與張曼玉的絕美浪漫氛圍。

此壁畫寬約3公尺、高2.2公尺，歷時四天手工繪製完成，藝術家Noble Wong說：「很開心《花樣年華》4K修復版將在台灣重映，身為王家衛的影迷，創作藝術壁畫是我對電影《花樣年華》支持的方式，非常期待9／16可以進電影院觀賞，影迷們千萬不要錯過，也記得來看看壁畫打個卡！」

《花樣年華》講述在1960年代香港，蘇麗珍與先生搬進新公寓，而周慕雲與太太也新遷隔壁，2人的命運就此繾綣纏繞。周慕雲與蘇麗珍的曖昧、徬徨與眷戀之情，如同此幅畫中陰暗的街角被城市的微光點綴著，在昏暗的內心深處產生了微妙的情愫，而畫裡的燈光照亮著兩人如花束般燦爛且短暫的愛情。

《花樣年華》4K修復版將在9月16全台上映，威秀影城MUCROWN奢華影廳亦將於影后張曼玉生日當天（9月20日），特邀星級餐廳跨界打造電影美食，連日舉辦兩場視覺與味覺沉浸式饗宴，結合美食及電影，享受媲美頭等艙等級的環境與服務，帶給觀眾最奢華極致的觀影體驗，相關資訊請鎖定威秀影城官網或威秀影城官方粉絲團。