台北市議員林亮君認為自承德路到西寧北路左轉相關標誌複雜。（林亮君辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

台北市科技執法將擴大21處，其中20處路口年底前啟用多功能科技執法。就連有「機車瀑布」之稱的台北橋，下橋處的民權西路、延平北路口也納入，議員質疑機車族在上班塞車狀況下，如何選擇車道，一旦變換車道就吃上科技執法罰單，要求20處路段標線、標誌同步改善檢討，否則爭議罰單恐處理不完。北市警局交通警察大隊表示，上路前研議配套措施。

台北市目前有13處路段科技執法，取締樣態多為區間測速、違停偵測，僅鄭州路西寧北路口1處實施多功能科技執法。今年將新增21處科技執法，台北榮總取締違規停車，另20處路段則將在9月增設「多功能科技執法」，包含忠孝東路基隆路口、民權西路延平北路口、民權西路承德路口等，取締項目3到8項不等。

北市議員林亮君指出，用路人行經鄭州路與西寧北路口執法相關路段，一路上標誌超過10個過於複雜，尤其變換車道非常容易踩到科技執法「陷阱」，例如該路段免兩段式左轉卻又有待轉區，騎士切到待轉區後導致變換車道，結果被開罰。

即將上路的民權西路跟延平北路口取締7項，包含車不停讓行人、闖紅燈、不依號誌行駛、機車未依規定兩段式左轉、跨越雙白線、轉彎未依規定行駛、汽車行駛機車道。林亮君進一步質疑，此路段是最有名的「台北橋機車瀑布」，上班時間機車族塞上橋上動彈不得，騎士哪有辦法選擇要直行、右轉或左轉，下橋同樣不能變換車道，機車族來不及反應。

林亮君表示，多功能執法增加20處後爭議罰單數量將相當可觀，她強調科技執法不應只是單純將機器架上去，要求科技執法應考量道路使用實況，標線、指示牌一併提整，別讓人民困在科技執法陷阱，否則爭議罰單恐處理不完。

北市警局交通警察大隊長涂國卿說，鄭州路與西寧北路科技執法確實有收申訴，坦言目前牌面讓民眾來不及反應，將再做牌面提醒，而台北橋下橋車流量相當大，正在研議人行道縮減及車道布設，承諾改善後才會執法，20處多功能科技執法9月底建置完成，上路前研議配套措施，經擴大宣導後於年底前啟用。