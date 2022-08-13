徐姓竊嫌落網帶警方重回現場取出偷竊後隨手丟棄的包包。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

徐姓男子日前深夜在安和路4段擅闖民宅行竊，鎖定洪宅後門，以打火機將紗門燒出一處孔洞，伸手入內解鎖開門，再潛入偷竊1只包包，卻驚醒屋主隨即奪門而出，屋主發現紗門被燒破洞報警，警方近日將徐嫌逮回兼找回包包，其實包內空無一物，他遭依照竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

42歲徐姓嫌犯以闖民宅偷竊為技能，他日前趁夜深人靜，鎖定安和路洪姓男子的住宅後門行竊，雖洪宅的紗門已上鎖，他從容取出打火機燒紗門，將紗網燒出破洞，伸手入內開門，找值錢物品行竊。

他開窗進屋時手腳不俐落，驚動尚未就寢的洪男，走出房間巡視，徐嫌見東窗事發，倉皇逃逸，但不想空手而回，隨手在沙發上拿走1只小包包奪門而出。

巡房的洪男赫然發現紗門被燒出破洞，望向大門外，正見到徐嫌形跡可疑卻假裝若無其事站在門口路邊，他大膽走出家門凝望，心虛的徐嫌隨即離去。事後入屋清查，才知包包被偷，隔日即報警。

家中被燒破洞，被害人擔心竊賊再度光臨，警方立即循線追查到徐嫌住處，2天內將他查緝到案，因他竊得的包包內並無財物，已隨手扔在巷弄裡的芭蕉樹下。警方根據描述尋回被害人包包，物歸原主，將他依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

徐男大費周章夜闖民宅，只偷到1只空包包還吃上竊盜官司實在得不償失，在警局內只好認栽，大呼運氣不好。