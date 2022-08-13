新北市金山區磺港漁港保有文化資產「蹦火仔」的傳統捕魚文化，受疫情、海洋資源匱乏影響，受到重創，北海岸蹦火船苦等6年，11日終見青鱗魚回來了！

「蹦火仔」是台灣漁民在夜間利用光源捕魚的傳統文化，該傳統源自於原住民巴賽族，利用磺石加上水上產生的可燃氣體乙炔，點燃火炬，瞬間冒出的火光可以吸引青麟魚迢出水面，這項技術在2015年被登錄為新北市文化資產，也曾登上《國家地理雜誌》獲得攝影金牌，該傳統現在僅能在金山磺港漁港目睹。

新北市議員張錦豪表示，2016年「德翔台北」輪擱淺造成北海岸生態浩劫，青鱗魚不再靠近內海，蹦火船捕不到魚難以生存，從4艘剩下1艘蹦火船苦苦咬牙慘澹經營。

張錦豪說，今年終於傳來好消息，青鱗魚回流往日的三分之一，有一說是因為北海岸生態慢慢恢復，也有一說是中國禁白帶魚，白帶魚變多了，就會追逐青鱗魚而跑至近海。

他提醒，海洋資源有限，大家應該共同來守護，而蹦火船其實已經轉型成觀光產業，歡迎有興趣的朋友一起來體驗傳統文化，也希望傳統文化繼續傳承下去。