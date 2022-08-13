總統蔡英文今以民主進步黨主席身分到嘉義縣，為年底九合一黨提名參選人授旗，並呼籲支持者延續綠色執政。（呂妍庭攝）

總統蔡英文今以民主進步黨主席身分到嘉義縣，為年底九合一黨提名參選人授旗，並呼籲支持者延續綠色執政。（呂妍庭攝）

民進黨嘉義縣黨部今舉行主委、執、評委就職典禮暨提名候選人授旗誓師大會，營造團結氣勢。（呂妍庭攝）

總統蔡英文今以民主進步黨主席身分到嘉義縣，為年底九合一黨提名參選人授旗，蔡英文強調，這一次選舉，不只是選戰的輸贏，對台灣的未來、對執政團隊，都是一場重要考驗，「嘉義縣不能走回頭路」，呼籲支持者延續綠色執政、讓嘉義縣長翁章梁連任成功，議員拚過半，鄉鎮市長、村里長要比上次選舉當選更多。

今蔡英文在翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣議長張明達、副議長陳怡岳等地方黨公職人員陪同之下，出席「嘉義縣黨部主委、執、評委就職典禮暨提名候選人授旗誓師大會」，蔡英文為翁章梁等提名參選人授戰旗，期許所有人都能旗開得勝。

蔡英文說，嘉義縣經過陳明文、前縣長張花冠的努力，由翁章梁接手繼續拚，嘉義縣已經是台灣的農工大縣，不管是農業還是工業，嘉義縣的發展，大家都看得到，強調嘉義縣的進步，絕對不能走回頭路。

蔡英文也賦予黨公職人員3個任務，除延續綠色執政，大家要勇敢把中央好的政策、政績說出來、努力宣傳。還說選舉到了，兩岸局勢越來越複雜，面對假消息、假新聞，一定要幫忙提醒、澄清，這次選舉要面對的，不只是對手候選人，還有來自中國的壓力，指很多國際好朋友挺台灣，但中國卻對台灣威脅恐嚇，重申政府跟國軍會做好準備，她絕對會把台灣顧好，指中國欺負台灣時，竟然還有政黨派人去中國，這種做法實在讓台灣人很失望。

翁章梁說，現在選舉不是空降就能取得位置，取得選民認同感，要深耕、也要有貢獻，鄉親的肯定他了然於心，現在就是要把肯定化為選票，累積最大民意，達到最大勝利，呼籲大家團結，利用這次選舉，極大化地方的實力，打一場有史以來，嘉義打得最成功、贏得最多席次的一場戰爭。