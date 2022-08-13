紀錄片《喜悅：達賴喇嘛遇見屠圖主教》看2位超過80歲的世界精神領袖及諾貝爾和獎得主，西藏第十四世達賴喇嘛、南非榮譽大主教戴斯蒙屠圖（Archbishop Desmond Tutu），在大銀幕上歡喜鬥嘴鼓，讓觀眾大笑，但當達賴喇嘛及屠圖主教談論到自身經歷過的流亡逃難、種族隔離，如何從壓迫中仍然保持喜悅的心面對自己及對待他人，再到全世界共通的憂鬱症、沮喪、面對死亡時的智慧話語，則又讓觀眾心有所感而哭到口罩都濕了。

許多觀眾說在一開演時就會被2位智者的能量及頻率感動，不由自主會想掉眼淚，而看完電影後的後勁又十分強大，也有許多心理諮商背景或身心靈療癒工作者看完電影後呼籲更多觀眾要進戲院支持好片的聲勢。在本週動作片、科幻片及動畫片等多部商業電影中異軍突起，全台口碑持續燃燒，週三（10日）平常日單日的全台票房竟然超過了上映首周末的單日票房，也證明了面對疫情及國際局勢的變動，台灣人們仍然充滿信心地用喜悅來證明善念的力量。預計上映1週後全台灣票房即可破百萬。

已於去年過世的屠圖主教，在片中留給觀眾許多細膩感動的智者言語。即便他兒時面對家庭暴力，也沒有失去對人的信任及同理心，投身神職人員後在迫害黑人的種族隔離政策中，懷抱著宗教領袖胸懷，帶領群眾推翻不公義，造就終結南非黑白族群衝突的轉型正義。片中還分享給世人如何從痛苦中轉念的重要性，「重點不是「我該如何逃避」而是「該如何正面看待這件事」。

達賴喇嘛與屠圖主教都曾來過台灣，與台灣有很深刻的連結。達賴喇嘛曾在1997年、2001年、2009年訪問台灣三次。屠圖主教則在2007年時來台灣訪問八天，屠圖主教也造訪過高雄美濃、屏東三地門、高雄真愛碼頭等地，可謂台灣多元族群經歷民主化及族群和解過程的見證者之一。

政治局勢及與癌症奮戰多年的屠圖主教健康因素等，都影響著這對僅見過6次面的心靈兄弟的再次相遇。終於在2015年的印度達蘭薩拉，達賴喇嘛及屠圖主教極為難得的替世界留下了珍貴談話紀錄，回答了全世界上千位民眾關於如何獲得喜悅的提問。片中，當屠圖主教問及達賴喇嘛為什麼在流亡印度56年卻沒有變成滿口怨懟的酸民？達賴喇嘛回：「相較之下我還比較喜歡流亡生活。若我當初繼續留在布達拉宮，則沒有辦法從怨恨中解脫。」直至現在，達賴喇嘛心懷的都是「我該如何分享慈悲和愛？」

《喜悅：達賴喇嘛遇見屠圖主教》 全台熱映中。