斥資1500萬、號稱「有溫度的手繪館」，南投縣竹山鎮立親子館13日啟用，館內館外利用大量的壁畫，將竹山在地的三寶筍子、茶葉、地瓜、農特產、觀光景點等，通通都融入壁畫中，色彩繽紛的蔬果畫，看起來栩栩如生，飽滿新鮮，改變過去圖書館的沉悶，親子們進到館內，立即吸引目光，透過牆壁的繪畫，了解自己土生土長的家鄉。

南投縣政府指出，竹山鎮立親子館於13日上午正式開幕啟用，活動現場在秀林國小的輕快竹音樂、獨輪車表演以及三坪院三太子熱鬧的表演下，開幕營運，不僅提供地方上家長帶孩子出遊的新選擇，更成為在地的觀光新亮點。

竹山鎮長陳東睦表示，親子館的設計，力求把空間最大化，充分利用館內的每一個區塊，之後每個月都會推出闖關遊戲、社工說故事、diy手做活動讓民眾來參與，未來更會搭配大量有聲書、立體書、卡漫等藏書，讓孩童快樂成長，也讓竹山孩子能更加幸福快樂。

竹山鎮公所指出，為了配合家長的時間，親子館開館時間大變動，周三到周五下午3點到9點、假日則是早上9點到下午4點；讓家長下班後能陪伴孩子們，一起讀書、一起成長，讓家長們享受美好親子共處時光。

竹山鎮親子館共有2樓層，分別為1樓約 823.4平方公尺，設有兒童自修閱讀區、親子手工藝角落、0到3歲多功能遊戲區、服務台、哺乳室及親子廁所。地下1樓約 735.3平方公尺設有展覽區、Switch遊戲區、積木區、大富翁遊戲區及視聽室。目前館內藏書約計2600本，適合0-12歲兒童閱讀，未來將持續增加藏書。