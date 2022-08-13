蘇慧倫來到77老大的頻道，大聊養生之道。（相信音樂提供）

蘇慧倫近來忙於籌備「生命之花30週年巡迴演唱會」，她趁著空檔來到77老大的頻道，大聊養生之道，77老大是蘇慧倫的粉絲，好奇問她自己有沒有欣賞哪一位男藝人，她透露正是劉德華，她說有一次和劉德華共同參加頒獎典禮，因為會場很熱，她拿衛生紙擦汗，但沒想到棉絮黏在臉上，自己渾然不知，此時劉德華剛好轉頭看到，立刻提醒她臉上有棉絮，讓她覺得天王人真好。

蘇慧倫駐顏有術，77老大把完脈大力誇讚她保養得宜，她謙虛地表示：「是基因好！」77老大邊把脈邊建議蘇慧倫趁勝追擊再發專輯，他說：「再過幾年，妳就金曲歌后！」由於開唱在即，蘇慧倫向77老大請教護嗓藥方，希望以最好的狀態與久違的歌迷見面。

蘇慧倫「生命之花30週年巡迴演唱會」即將在9月3日於高雄流行音樂中心登場，因場次異動，已購票的觀眾，可持原票券依照新的演出時間按原序號／座位入場，還沒購票的觀眾，零星門票於拓元售票。同時，蘇慧倫身為全聯OFF COFFEE代言人，特別請歌迷喝咖啡！只要於「生命之花」高雄演唱會入口處，可憑門票兌換OFF COFFEE熱美式兌換券。