距離年底九合一選舉剩不到4個月，桃園市長選戰一役，民進黨於昨（12）日倉促換將，由立委鄭運鵬代替前新竹市長林智堅出馬競選。國民黨台北市議員王鴻薇幫忙鄭運鵬想好了競選標語，就是「票投鄭運鵬、平反林智堅」，諷刺意味十足。

由於林智堅在中華大學與台大國發所的碩士論文被指控涉嫌抄襲，台大部分已經由校方確認並撤銷林智堅的碩士學位，中華大學將於下週公布審查結果，外界預期對林智堅頗為不利。在龐大社會輿論壓力下，林智堅在昨天倉促宣布退出桃園市長選舉，由同黨立委鄭運鵬代為出戰。

對於鄭運鵬在參選聲明中說，「想要告訴很多支持林智堅市長的朋友，我們都很捨不得，但請大家把眼淚留下來，勝選之後再掉下來」，國民黨台北市議員王鴻薇表示，她已經幫鄭運鵬想好競選標語，就是「票投鄭運鵬、平反林智堅」，可以掛在桃園市的大街小巷，為平反林智堅而戰。

而鄭運鵬自己說他和林智堅是鐵三角，王鴻薇認為，這並非空話。因為一路以來，鄭運鵬陪伴著林智堅，堅信林智堅清白，鄭也說自己是少數看過智堅論文，痛陳林智堅遭受不白之冤，甚至瞎打台大國發所所長在美國放話。

王鴻薇直言，桃園市長選舉民進黨已經是「歹戲拖鵬」了！