台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)前7月合併營收為560.13億元，為歷年同期新高，momo以「循環包裝永續綠生活」專案贏得台灣永續能源研究基金會主辦「台灣永續行動獎TSAA」的「環境永續」銀獎，並以「共創健康平等心生活」專案榮獲「社會共融」銅獎，展現momo積極實踐責任消費與生產，落實性別平等的企圖心及行動力。

「台灣永續行動獎TSAA」為台灣永續能源研究基金會所設置的獎項，以表揚各界在實踐聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)之卓越成果及貢獻，momo身為台灣電商產業標竿企業，在全面追求營運版圖拓展之際，亦自我策進成為產業ESG典範企業，2022年7月於董事會轄下設置「永續發展委員會」，由總經理及兩位獨立董事擔任委員，以加速推動企業永續發展，發揮線上零售通路龍頭的力量，引領產業邁向永續。

富邦媒表示，「環境永續」為線上零售產業首重的課題。momo自許成為「台灣綠色電商NO.1」，今年領先同業導入SBTi科學基礎減量目標倡議，透過科學方式計算減碳目標、路徑與策略，接軌「淨零碳排」的國際趨勢；同時，momo視供應商為企業永續發展重要的「綠色共益夥伴」，攜手推動採用可重複使用的「物流循環箱」入庫，從進貨源減少紙箱耗材，同時省去處理耗材廢棄物成本，達到資源可重複利用的循環經濟效益。

在「環境友善循環包裝」議題中，momo使用添加20%再生料的「循環袋」出貨，鼓勵消費者重複使用。「紙箱」則採100% 國際認證再生紙漿，使用環保油墨，且降低印刷總面積低於50%，包裝中不使用金屬釘、蠟與覆膜，除了降低製成的資源耗損，更可增加回收使用效率；momo也踴躍響應環保署網購包裝減量政策，除與郵局合作之循環袋回收點外，今年更攜手美廉社全台逾800間門市合作，環保循環袋回收據點全台已達近10,000個，為消費者帶來輕鬆、便利做環保的管道。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年7月合併營收約為79.4億元，年增10.65%，續創歷年同月新高，累計今年1至7月合併營收逾560.13億元，較去年同期成長17.2%，續創歷年同期新高。