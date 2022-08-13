「鷄籠中元祭」的放水燈遊行昨日（12）圓滿成功，無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，該活動已傳承168年，基隆不僅擁有全台獨一無二的「鬼節嘉年華 」，不比外國「萬聖節」遜色，還有各類活動及「殭屍霜淇淋 」等周邊特色產品，他誓言未來要將基隆推廣至全世界，帶動觀光潮。

黃希賢昨日在臉書發文表示，傳承168年的鷄籠中元祭，11日舉行的放水燈遊行圓滿成功，他兼任主普黃姓宗親會副主委、基隆市黃姓宗親會常務理事，由衷認為，基隆擁有全台獨一無二的「鬼節嘉年華 」，可與外國「萬聖節」相比擬，除了中元祭外，還有甫開放參觀的「鬼屋」林開郡洋樓 ，搭配花燈、「殭屍霜淇淋 」等周邊特色產品，應將基隆推廣至全世界，帶動觀光潮。

黃希賢指出，除中元祭外，基隆整座城市都深具「鬼節」特色，大陸重慶的「酆都鬼城」名揚國際，基隆應不亞於酆都及西方國家的萬聖節；被在地人稱為鬼屋的林開郡洋樓，也可比擬嘉義民雄鬼屋，開放後可增色基隆觀光亮點，帶動附近商圈的餐飲、文創商店。

不僅如此，黃希賢更舉例，在地商家推出的「殭屍霜淇淋」也十分趣味，有鑑於台南市美術館的「殭屍展」風潮，基隆其實也有場地可辦；另外有「鬼廟」之稱的淨因寺，荒廢40多年，市府如今已列管，那更應盡速與地主洽談，即刻修繕，可闢除謠言外，翻新後或許也能成為新的觀光亮點；基隆還有陣頭文化， 林浩隆（龍哥）的八堵廣興堂、八家將臉譜也非常值得推廣。

綜觀以上，黃希賢強調，基隆有優良的條件與深厚的文化，但許多指標與建設卻落後其他縣市，他若擔任市長，會將特有的鬼節文化發揚光大，化逆境為順境，「雨都 」也能一掃暗髒舊形象，成為煥然一新、脫胎換骨的新城市，揚名全世界。