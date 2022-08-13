教士明星游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）因為被驗出體能強化藥物而被禁賽80場，他隨後聲明向球隊致歉，解釋他是為了治療皮癬才誤用了含有Clostebol（一種合成類固醇）的藥品。小塔提斯強調自己熱愛棒球，他絕不會作弊，事實上他今年都在養傷而沒有出賽，過往有比賽的時候他都順利通過藥檢。

Would this change anyones mind? Tatis mom posted on IG the “ringworm”mark. You can see the medication in the background. 🤔 #padres #ringworm @BenAndWoods pic.twitter.com/dkAR3HyBrE — Tony D 🇺🇸⛳️ (@PadreSD1) August 13, 2022

「大聯盟通知我有一個送出的樣本被驗到Clostebol陽性反應，這是一個違禁成分，結果是我不小心使用了治療皮癬的Clostebol藥品。我本該只用那些在允許清單裡的藥物，但我沒有做到。我要向老闆、總管、教士球團、我的隊友、大聯盟、以及所有的球迷致上歉意。」

小塔提斯表示願意接受大聯盟的禁賽處份，不會上訴。小塔提斯的母親在IG貼出清晰的照片，讓大家看看他的皮癬，她在留言還引述了聖經羅馬書8:28-30為兒子祈禱。小塔提斯最後一次是在今年3月底通過藥檢。

教士總管總管普瑞勒（A.J. Preller）說：「我們希望從季外到現在他可以成熟一點了，顯然從今天的新聞看來，這已經成為一個模式了。我很確定他自己也非常失望，但是他得以實際行動來展現。」

小塔提斯曾被媒體報導多次騎車出車禍，2019年登上大聯盟以來已經缺陣200多場比賽。投手克萊文傑（Mike Clevinger）直言：「這是他第二次讓我們失望，他必須長大，明白這不是他自己一個人的事。」