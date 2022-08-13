立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）本月7至11日率團訪問台灣，中國政府於本月12日宣布對愛格涅實施制裁，另暫停與立陶宛的國際道路運輸合作。外交部表示，中國政府如此毫無理由根據，罔顧主權國家彼此正當交流訪問的不理性報復，令人匪夷所思，更是暴露其無視國際民主秩序規則的霸凌行徑，外交部給予嚴厲譴責。

外交部指出，愛格涅率電動巴士企業代表訪台，強化航港海運、空運、5G應用、運輸智慧及電動車領域合作，並商議開闢定期航線，嘉惠兩國人民。

外交部進一步指出，中國政府官網誣指愛格涅「竄訪」台灣是惡劣挑釁行徑，損害中國主權和領土完整，「根本是一派胡言。」立國交通部長史固笛（Marius Skuodis）已於同日發文，嚴正指出中國政府制裁是非法行動，並強調將持續與台灣發展關係。

外交部強調，台灣與立陶宛關係友好，為理念契合且關係日趨緊密的堅實合作夥伴。台灣誓言持續傾力協助立國抗衡中國政府的無理蠻橫打壓，並在各項關鍵領域不斷強化台立雙邊的民主韌性，共同對抗威權勢力的無端挑釁與肆意橫行，齊心守護民主自由的共享價值。

外交部同時呼籲國際民主夥伴團結一致，切莫姑息沈默，而應同聲譴責撻伐中國政府的暴行逆施，堅毅對抗威權主義的野心擴張，維護以規則為基礎的國際秩序，確保世界的和平穩定與繁榮。