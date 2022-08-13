大陸《環球時報》13日報導，「與14億多中國人民為敵，絕不會有好下場。」中國國務委員兼外長王毅11日受訪痛批裴洛西訪台。美國非營利組織「保障民主聯盟」分析師蘇拉11日在推特上稱：「與7月最後一周相比，8月第一周，中國外交官和官方媒體在推特上提到台灣的次數增加了500％以上，提到解放軍的次數增加了200％以上。」真實反映中國外交官「怒懟天團」近期對西方涉台言論反擊的頻率和引起的震動。美國政治（Politico）新聞網11日還列出了中國駐歐洲「戰狼外交官前五名」，榜首是駐法國大使盧沙野。「我很榮幸被列為首位」盧沙野表示：「西方一小撮反華勢力給我們貼這樣那樣的標籤，正說明我們這兩年做的工作確實打疼了他們！」

Politico新聞網列出的其他四個「戰狼外交官」是：10日被英國外交大臣特拉斯要求「解釋」解放軍台海軍演，對英方作出嚴厲回應的中國駐英大使鄭澤光；痛斥西方某些人充滿意識形態偏見、「貶低、矮化中國形象」的中國政府歐洲事務特別代表吳紅波；反擊「華為危害歐洲安全論」的中國駐德國大使吳懇；以及將瑞典反華媒體比作「羽量級拳擊手」的中國前駐瑞典大使桂從友。

《環時》報導，「怒懟天團」對裴洛西的批駁仍在更新。中國駐日本大使館12日稱，駐日大使孔鉉佑日前強烈譴責日方執意配合美方並夥同七國集團（G7）其他國家發表「G7外長涉台聲明」。孔鉉佑指日本無權干涉中國內政，更不應在台灣問題上隨美起舞、跟風附和。日方應該停止挑動地區對立、升級緊張局勢的行為，否則只會跳得越高、摔得越重。

中國駐甘比亞使館臨時代辦周寧宇11日在甘比亞《旗幟報》發表署名文章說，裴洛西的表演，是美國政治、外交和信譽再一次破產。讓人有種看「國王的新衣」的感覺，這種傲慢自私虛偽霸道的毛病真的應該好好改一改了。

同天，駐智利大使牛清報在智利《信使報》撰文強調，美方和台獨勢力所喊「民主」，是台「倚美謀獨」、美「以台制華」的「遮羞布」。

希臘《每日報》11日刊登中國駐希臘大使肖軍正專訪。他說，美國等國在國際事務上也想玩「零元購」的無賴遊戲。

駐美大使秦剛每天都在推特發文闡述中國對台灣主權的主張，在《華盛頓郵報》發表署名文章、接受CNN等媒體採訪等。秦剛12日在推特發文：「美國一些勢力正在利用台灣作為對抗中國的棋子。任其發展，將繼續加劇兩岸緊張局勢，進一步擾亂中美關係，嚴重損害美國自身利益。」

《環時》報導，盧沙野11日再就G7涉台聲明表態說，這一聲明將西方國家的傲慢和虛偽表露無遺，當下還沒有從西方主導世界的「舊夢」中醒來，對華政策往往被不服、不忿、不信任的情緒影響。「戰狼指數五顆星」盧沙野說：「我很榮幸被列在首位」，「作為外交官我們有責任捍衛國家利益和尊嚴。……只有西方反華勢力惱羞成怒，氣急敗壞，隨他們去吧！」