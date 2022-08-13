總統蔡英文今上午出席亞洲無人機AI創新應用研發中心揭牌，指在國機國造、潛艦國造狀況下，無人機更是發展重點。（呂妍庭攝）

總統蔡英文今上午出席亞洲無人機AI創新應用研發中心揭牌，指此處將會是全國最完整、最優質的無人機產業聚落。（呂妍庭攝）

總統蔡英文今上午出席亞洲無人機AI創新應用研發中心揭牌，指此處將會是全國最完整、最優質的無人機產業聚落。（呂妍庭攝）

嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心今上午由總統蔡英文、縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、王美惠等人正式揭牌啟用，蔡英文指嘉義縣是台灣的糧倉，農業區下個世代在高科技將扮演重要角色，尤其俄烏戰爭讓全世界看到無人機的重要性，在國機國造、潛艦國造狀況下，無人機更是發展重點。

蔡英文致詞時指出，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭讓全世界看到無人機重要性，面對瞬息萬變的國際情勢，台灣積極提升國防自主及不對稱戰役量能，在國機國造、潛艦國造狀況下，無人機更是發展重點，目前政府正在研擬台灣無人機產業發展方案，交通部也在今年3月帶領業者成立台灣無人機大聯盟，協助政府推動發展。擴展更多層面應用。

蔡英文提及，去年她到嘉義時，研發中心正在建置，現在在中央、嘉義縣共同努力下已順利完成，此處將會是全國最完整、最優質的無人機產業聚落，目前已有20家廠商及單位進駐，未來嘉義縣將成為無人機重要的測試場所，農業結合高科技會是嘉義未來發展重心。

翁章梁說，亞創中心原為中央列管的台體大蚊子館，縣府攜手國家中山科學研究院、工業技術研究院、虎尾科技大學及國內外無人機相關單位組成國家隊，為「農工大縣，正在實現」寫下新里程碑，而嘉縣設無人機研發中心、爭取到嘉義科學園區等，是蔡政府對嘉縣長期扮演糧倉角色的回報。

翁章梁進一步指出，亞創中心揭牌代表無人機產業正式落地嘉義，未來將發展具備研發、測試、生產功能齊備的國家級產業聚落，加上嘉科園區、民雄航太園區研發能量，以及在地學校人才培育、產學合作發展，嘉義將打入航太產業新領域。