美國國會力阻空軍淘汰33架F-22戰機，而這可能引發漣漪效應，影響一些優先發展項目。
據《防務新聞》（Defense News）12日報導，美國空軍提議，要在2023會計年度淘汰150架戰機，以釋出資金，來投資如B-21轟炸機、高超音速武器計畫，還有「下世代空優」（NGAD）戰機等更優先的專案，而削減F-22戰機只是其中的一部份。
不過，美國聯邦眾議院軍事委員會的國防政策法案卻對這戰略，尤其是F-22的退役嚴加指責。議員不斷否決削減F-22計畫，甚至還要求，要把那些主要用來訓練的較舊型「猛禽」（Raptor）升級，採用最新配置。
然而，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget, OMB）7月在給國會的聲明中說，它強烈反對眾院阻撓戰機和軍艦退役。美國空軍採購首長杭特（Andrew Hunter）本周說，阻止空軍戰機淘汰計畫，將拖慢協同作戰飛機（Collaborative Combat Aircraft）的進程。
而相關計畫在於部署無人機隊，以加強「下世代空優」和其他戰機的戰力。事實上，對美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）來說，這是優先要務之一。
當杭特11日在俄亥俄州舉行的年度「生命週期工業日」（Life Cycle Industry Days）被問及，要是美國國會額外撥資金，是否能讓空軍既保留 F-22，又按照時程，繼續研製協同作戰飛機時，他回答，空軍受限於基礎設施和人力，未必有辦法處置更多資金。
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