國民黨台南市長參選人謝龍介秀出溫度計證實自己發燒，網友湧入留言祝康復。（擷自謝龍介臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真）

國民黨台南市長參選人謝龍介透過台灣社交距離APP，得知曾短暫接觸確診者，12日晚間自篩確診。（擷自謝龍介臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真）

國民黨台南市長參選人謝龍介驚傳確診新冠肺炎，他13日下午發出快篩陽性照片證實，因手機APP12日傍晚5時許傳來他曾短暫接觸確診者，12日晚間自篩驚見確診，目前輕微發燒兼喉嚨沙啞，因月底就要正式登記參選，將趁休養期整理政見，透過網路持續與選民互動。

謝龍介12日持續選舉行程，直到傍晚5時許，手機台灣社交距離APP傳來曾與確診者短暫接觸約11分鐘的訊息，他晚間7時許趕緊自篩，竟出現2條線陽性反應，只好緊急暫停一切選舉行程，視訊看診在家居家照護。

謝龍介表示，確診後一度發燒到39.2度，喉嚨沙啞，暫時失去他經典的台語聲調，看診完已吃完退燒藥，尚未感覺有其他症狀。

根據中央流行疫情指揮中心規定，確診者需居家照護7天，之後需自篩陰性才能出門，且不能去人多之處。

眼看月底就要正式登記，原本還有許多選舉行程都得取消或延後，謝龍介坦承瞬間被打亂，為了不中斷選舉節奏，他準備趁休養期間，整理出10大政見，透過網路，在臉書粉絲頁分享時事評論與競選政策，持續選民互動。

謝龍介透過臉書發文確診，預告將暫時告辭休養，不少民眾湧入加油打氣，藍營重量級政壇人士紛紛空中送暖，留言預祝早日康復，他不忘提醒近日與他接觸的朋友留意身體狀況，許願期待滿血回歸台南市長競選行列。