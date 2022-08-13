亞太永續行動博覽會今天邀請佛光山、慈濟基金會等非營利組織分享在減碳的努力，佛光山人間福報永續長趙先之表示，以每公斤碳排來看，牛肉的碳排至少是蔬食的15倍，因此推動蔬食盼減碳；慈濟基金會執行長顏博文則說，慈濟目前正在推動碳盤查，也會執行後續的分析、減量及抵銷，將在2050達成淨零碳排。

行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫致詞時表示，今年已經是永續發展的30年，2015年時聯合國進一步17項提聯合國永續發展目標（SDGs），我國行政院則再加入「非核家園」提出18項聯合國永續發展目標，國發會近日更提出2050淨零碳排路徑，包括產業轉型、能源轉型、社會轉型及生活轉型。

趙先之分享時表示，企業可以做的為能源轉型及產業轉型，而個人可以從生活轉型及社會轉型著手，而牲畜碳排占人為溫室氣體排放的14.5％，牛羊反芻後產的甲烷的增值潛力值更是二氧化碳的21倍，換算生產每公斤的牛肉碳排約60公斤，植物性糧食為0.5公斤至4公斤，因此2者之間就至少差了15倍。

「蔬食減碳不是讓大家成為純素主義」，趙先之說，而是讓大家有覺察的吃蔬食，佛光山在2020年推出蔬食地圖網站、2021推出「E起復蔬、全民相挺」，一年減碳達21萬公噸，也推出蔬食網購平台、蔬福生活、國際蔬食文化節，明年更要推動「蔬食減碳認證」，讓蔬食成為減碳的基石。

慈濟基金會執行長顏博文則分享，世界經濟論壇今年發布的「全球風險報告書」，揭露未來10年最嚴重的十大風險，其中前3名皆為環境因素，包括氣候行動失效、極端氣候及生物多樣性消失等，顯示環境的嚴重性已不能忽視。

顏博文說，慈濟除了在各地建立回收站，收別人不收的物資如水果塑膠袋、玻璃等等，並辦理永續地球解方高峰會，透過線上教育平台推動環境教育，他也說，淨零碳排步驟包括碳盤查、碳分析、碳減量及碳抵銷等，目前慈濟正在辦理碳盤查，預計10月完成第三方認證，2025年排碳零成長、2050年達成淨零碳排的目標。