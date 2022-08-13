日前大陸軍演，宜蘭縣蘇澳鎮的李先生8月6日在舊蘇花公路上拍攝軍艦，但用相機望遠鏡觀察海平面上的小黑點，竟是110公里遠的日本與那國島，讓他直呼不可思議，圖片中的右側疑是更遠處的西表島。有地理老師觀看圖片後指出「應該是與那國島沒錯」，但能拍到機會是微乎其微。

李先生說，他是在6日下午2時許，在烏岩角上方、海拔約300公尺的舊蘇花公路上要拍攝軍艦，但懷疑遠方的小黑點就是與那國島，再用手機的指北針APP確定方位，拍攝方位正對著與那國島。

他直言，是第一次看到與那國島，覺得很不可思議，而會判斷是與那國島的重要依據是方位，從蘇澳到與那國島間，並沒有其他島嶼，且其他照片也有拍到日本軍艦在那一帶移動，才會認為是與那國島，如果在海岸邊是看不到，必須到高處才行。

李先生說，第2天周日，以及上班日中午休息時間，他都有用肉眼看到海平面的小黑點，但拍攝條件已不如6日，今天（13日）他還有再去當初的拍攝點，但已經看不到遠方的與那國島了。

至於圖中右側是否為西表島，李先生則不敢判斷，懷疑是與那國島的一部分。不過原本是要拍攝軍艦，卻拍到更難得的與那國島，也是相當難得的體驗。

國立馬祖高中地理老師楊智翔看過圖片後表示，以拍攝角度與方向來看，應該是與那國島沒錯，但所見應該不是島的全貌，因為地球有曲率，從球的一端看另一端，視角會被中間的海域所擋住。

楊智翔表示，在能見度等條件許可下，應該是有機會看到與那國島，但肉眼看是非常非常小，還要有光線的配合；這圖片是用相機的望遠鏡頭拍攝，連與那國島上的放送台都看得很清楚。

他指出，拍攝的地點標高約300公尺，大約可以看60、70公里遠的距離，但觀測的物件也是有高度，與那國島海拔約230公尺高，有加成效果，所以應該是有機會能看見。

他說，從與那國島看台灣，因為台灣的山脈都有2000公尺高，相對比較容易看到，但一年也只有幾天才有機會從與那國島看到台灣，而要從蘇花公路看到與那國島，更是微乎其微。