小豬羅志祥前女友周揚青在2020年大爆猛料，抖出小豬劈腿、約炮等消息，小豬愛玩「多人運動」更是成為當年不少媒體及網友關注焦點，男方形象受損、事業也跌落谷底，而日前頻傳周揚青與羅志祥復合消息，不料周揚青昨（12）日突然在IG上傳與1名男子親密照片，並曖昧寫道「末日私奔」，照片中男方身份也遭網友大起底。

周揚青在與羅志祥分手後，曾短暫交往富二代男友羅昊，而昨日PO出的照片中，周揚青緊貼「鮮肉」，2人還做出牽手、擁抱等親密動作，由於對方花美男長相就像男團成員、壯碩身材更是引人注目，吸2萬網友按讚，她附上「私奔」2字，讓外界揣測該高顏值小鮮肉是否是周揚青新歡，更扒出照片中男方是大陸網紅「莫非萬里」，但2人實則是為品牌商品拍攝宣傳照

羅志祥日前在社群曬出飛機照並寫下「她要回來了！」，而僅在2小時後周揚青也在IG分享多張機場照，讓網友猜測2人已復合，但羅志祥隨後解釋道，這個「她」指的不是周揚青，而是此前男扮女裝角色朱碧石。