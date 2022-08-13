國民黨新竹市長參選人林耕仁今日（13）與多位議員一同參加「城隍威巡，遶境賑孤」活動，林不僅向神明祈願新竹市民平安祥和、國泰民安，順利度過疫情的各項考驗，更特別在附近設置水站，提供冰涼礦泉水、冷飲與民消暑，同時也為虔誠信徒們加油打氣。

林耕仁今日在臉書發文表示，竹塹中元城隍祭來到尾聲，在昨日中元節舉辦壓軸「城隍威巡，遶境賑孤」，為整場祈福系列活動劃下圓滿的句點，而城隍爺仍然持續坐鎮新竹，庇護市民安康、城市越來越進步繁榮。

林耕仁指出，他昨日與新竹市議會副議長余邦彥、議員陳治雄、蕭志潔、鍾淑英、黃文政、吳青山、徐信芳、顏政德，以及議員候選人徐美惠來到新竹都城隍廟，參與城隍爺出巡遶境、賜福萬民的慶典，也與民眾朋友共同感受在地民俗的熱鬧氛圍。

對此，林耕仁強調，去年中元城隍祭受疫情影響停辦，今年好不容易復辦，也吸引更多在地和外地民眾前來朝聖，證明竹塹中元城隍祭的文化穿透力依舊強韌，而新竹古城百年風華的價值歷久彌新，他認為這是新竹所有市民共同打造的文化成就；他也向城隍節祈願新竹市民平安祥和、國泰民安，順利度過疫情的各項考驗。

林耕仁也表示，這幾日天氣炎熱，他特別與議員同仁在西門國小前設置水站，提供冰涼礦泉水、冷飲與民消暑，為虔誠信徒們加油打氣。相信在城隍爺的庇蔭下，新竹市民能夠平安健康一整年；而新竹市的地方活力與文化傳統祭典的獨特魅力，也能夠一直保存並傳承下去。