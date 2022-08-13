一名女網友在網路分享，自己前陣子被一個很信任的友人性侵後走了法律流程，也有告知家人，家人當下沒有太大的反應，事隔2、3個月後有天半夜起來上廁所發現爸爸一個人在客廳啜泣，接著爸爸哭著牽起她的手說「對不起，爸爸沒有保護好妳！」許多網友心疼表示：不是你或你爸爸沒保護好誰而導致的！加油！

一名女網友在《Dcard》發文表示自己從小就很容易相信別人，前陣子被一個很信任的友人性侵後，走了法律流程，也有告知家人。當下家人其實並沒有什麼太大的反應，只是陪她走完流程。但有隱約感受到爸爸有點跟自己保持距離且不太想有肢體接觸。

原PO表示，到事情發生後2、3個月，有天半夜睡到一半起來上廁所，想說瞄一下爸媽睡了沒，結果發現爸爸沒有在床上，走去客廳看到爸爸一個人在客廳啜泣。走過去坐在他旁邊問他怎麼了最近有什麼不順心的事嗎，接著爸爸哭著牽起她的手說「對不起，爸爸沒有保護好妳！」

原PO自責表示，「從事情發生後到那天從來沒哭過，但是聽到爸爸那句話我當下真的直接淚崩，覺得自己真的好糟糕，口口聲聲說會保護好自己結果做出這麼傷害家人的事情，這段時間也感覺家人跟我講話都小心翼翼的⋯⋯」

許多網友心疼表示：「原PO跟家人都是非常暖心互相友愛的，始終是加害者的錯，不是你或你爸爸沒保護好誰而導致的！加油！告死他！」、「拍拍你...這完全不是你或爸爸的錯 不要太過自責了！」、「看了真的很感動。有這樣的爸爸真好。」