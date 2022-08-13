國內今天新增4例兒童重症個案，包括3例為兒童多系統發炎症候群（MIS-C），以及1例為哮吼合併呼吸窘迫，皆未接種疫苗；其中一名3歲男童於5月19日確診，8月7日陸續出現皮疹、紅眼、發燒等MIS-C症狀，間隔長達80天之久。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，新增哮吼個案為1歲男童，無慢性病史，8月9日起陸續發燒、呼吸急促且有雜音，當天通報確診，10日至急診，因呼吸窘迫插管使用呼吸器，轉入加護病房，使用瑞德西韋和類固醇等藥物治療，目前仍住加護病房。

另有3例MIS-C個案分別為2歲、3歲及5歲男童，皆未接種疫苗。莊人祥說明，2歲男童有熱痙攣病史，7月6日確診，8月5日開始發燒，8月7日全身抽搐、乾咳、呼吸急促至急診，X光顯示肺炎，當天住院，之後持續發燒、皮疹、結膜炎、嘴唇變紅，懷疑是MIS-C，給予類固醇治療，目前仍在一般病房住院中。

3歲男童無慢性病史，5月19日確診，8月7日起陸續有皮疹、紅眼、發燒，8月10日到急診，懷疑為MIS-C，住院給予類固醇、免疫球蛋白等藥物治療，目前仍在一般病房住院中。

該名男童從確診到MIS-C發病，間隔長達80天，約為2個半月。指揮中心曾提醒，MIS-C通常發生在確診後4到6周，但5歲以下幼兒確診到發病天數可能長達2個月，而根據國際文獻，最常可能相隔19周，家長應提高警覺。

至於5歲男童同樣沒有慢性病史，6月19日確診，7月20日起陸續有發燒、活力及食慾下降，7月25日到急診，檢查有扁桃腺紅腫，結膜炎，懷疑是MIS-C住院，心臟超音波顯示有冠狀動脈擴大及心包膜積水，給予類固醇和免疫球蛋白治療，目前病況好轉，已於8月5日出院。

目前國內累計166例兒童重症個案，包括腦炎27例、肺炎21例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼9例、家中死亡6例、MIS-C 96例、共病3例，其中27例死亡。

指揮中心統計，國內6個月到4歲幼兒莫德納疫苗，累計接種12萬5179人次，佔該年齡層15.8％。