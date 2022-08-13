往返新北市、宜蘭縣又多一個新選擇！宜蘭縣長林姿妙今(13日)在臉書宣布一項好消息，在上任後持續爭取新增國道路線，成功促成一條新的國道客運路線「1665新店宜蘭線」，並將從18日起提供服務！

過去，透過國道客運往來宜蘭及新北市，僅有「9028新店蘇澳線」串連新北到羅東及蘇澳，林姿妙上任後持續爭取新增國道路線，以服務往來宜蘭及新北市的通勤民眾。

在幾經轉折後，林姿妙表示，很高興跟所有鄉親好朋友們宣布，我們成功促成一條新的國道客運路線「1665新店宜蘭線」，並將從8月18日起提供服務，台北端設置「捷運大坪林站」、「捷運景美站」及「公館站」，而在宜蘭端設置「礁溪轉運站」及「宜蘭轉運站」，未來，宜蘭往來新北市及台北市將更加便利，不論是旅遊或通勤的民眾，都有了更多且更舒適的往來選擇。

另外，「1665新店宜蘭線」營運初期平日(周一至周四)將提供38班次往返、假日(周五至周日)提供60班次往返。