民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹辦公室提供）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹辦公室提供）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨（12）日參與2022新竹市竹塹中元城隍祭的城隍遶境，與全台位階最高的都城隍爺同行，從中午到晚上，各大廟宇走透透，並在深夜於臉書粉絲專頁發文寫道，審視最初的信念，為這座城市做更多，她會「無懼挑戰與紛擾，繼續啟程向前行」，展現堅定參選到底，用專業、政策、政績爭取市民支持的決心。

昨日為新竹城隍祭典的重頭戲「城隍威巡、遶境賑孤」，每年都吸引上百位民眾與各大宮廟陣頭參與，沈慧虹從都城隍廟出發，扶轎與城隍爺同行，從白天走到黑夜，長和宮、東寧宮、關帝廟、竹蓮寺、青山宮等各大廟宇走透透，虔誠參香，祈禱新竹國泰民安，也設立送水站，為遶境香客奉茶，送水上宮廟車，不放過任何一個拜票機會，沿途也吸引許多民眾高喊「凍蒜」求合照，表達支持。

昨日林智堅宣布退選，沈慧虹遶境至夜晚後，也在個人粉絲專頁寫下，在城隍面前低頭，誠心祈禱，審視最初的信念，為這座城市做更多，她也寫道，她堅信要用正面的方式，用專業、政策、政績，爭取市民的支持，「無懼挑戰與紛擾，繼續啟程向前行」。有支持網友在下方留言鼓勵：「加油！敢挺身政治活動，就不要怕髒水」、「一定會贏、一定要贏」、「老天爺會疼惜肯做事的團隊，我們都在」。

沈慧虹也說，城隍出巡、奉旨賑孤是新竹一年一度的文化大典，透過都城隍爺的「實地考查」，率各地宮廟陣頭，保佑新竹國泰民安，她也會借鏡城隍的精神，繼續用雙腳走進城市大街小巷，無懼挑戰，繼續向前行。