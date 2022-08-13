氣候變遷造成極端氣候，面臨劇烈天災的頻率變高，台南市消防局繼去年培訓防災士569人，今年將再培訓200人，市長黃偉哲今天參加開訓表示，防災培訓一刻都不能夠耽擱，希望能逐步建立有自主應變能力的韌性社區。

防災士培訓課程由台南市政府與慈濟慈善事業基金會、成大研究發展基金會等合作，今明兩天在仁德靜思堂登場。黃偉哲到場勉勵參訓人員，並表揚優秀防災士，親自為受獎人戴上象徵防災工作精神的救災帽。

黃偉哲說，台灣過去有一些遭受天然災害的慘痛經驗，因此要特別加強防災意識，平時不斷將防災意識深入地方，可有效降低各類災害造成的損失。他舉台南市住宅火警為例，在消防同仁努力推廣，提升住宅火警警報器安裝意識，低收入、中低收入住宅達到近百分之百安裝率，截至目前也守護30多條人命。

他也提到，台南市易淹水潛勢區占全國三分之一，每次有下雨或有短時強降雨，大家就會關心台南有沒有淹水；而2016年0206美濃強震，造成台南100多位市民朋友不幸失去寶貴生命，因此，防災培訓一刻都不能夠耽擱。

消防局指出，因應大規模災害，必須建立地區災害韌性發展架構，並在減災方面研擬對策，建置防災士培訓、複訓機制及協助培訓種子教師及防災士，透過防災士深入村里社區，可深化防救災能量，強化各地區對災害的韌性，達到減災目的，讓救災資源有效運用，公部門搶救能量有效運用在最需要協助的民眾身上。