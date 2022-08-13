一間公司在短短5年內，營收翻了近50倍來到百億，怎麼做到的？

伊雲谷，這間成立不到10年的公司，是台灣營收成長最亮眼的企業之一，2020年、2021年曾2度被《金融時報》選進「亞太區高成長企業」，並都是台灣第一。

它最主要業務是雲端代管服務，也就是國際雲端大廠如亞馬遜AWS、微軟Azure等，拓展各個新市場時，會由伊雲谷這類業者扮演類似代理商的角色，開拓在地客戶。

「AWS像建設公司，伊雲谷就是物業公司，把客戶需求全部滿足，」該公司執行長蔡佳宏比喻，亞馬遜提供雲端平台，就像蓋好毛胚屋，之後，客戶該如何使用雲端上的各種服務應用，怎麼串接到自家的基礎架構、系統、既有服務等，則都由他們負責。

其中，亞馬遜則是它最大原廠，目前該公司超過8成營收都跟他們有關。

但，這並不是獨門生意，光是台灣，提供類似服務的業者便不在少數，但只有伊雲谷如此高速成長，他們憑什麼殺出重圍？

MIC資深產業分析師兼產品經理朱師右觀察，這間公司勝出的重點之一，是他們早就不將市場局限於台灣，及早布局全球。

「出海，決定我們的生意有多大。」蔡佳宏表示。

從約6年前出海至今，他們已插旗約10個國家地區，即使疫情期間也未放緩，增設了馬來西亞、泰國、印尼等團隊。目前，該公司雲端服務營收有7成來自海外。

出海並不容易，考驗跨國管理能耐。而這家高度倚賴海外市場的公司，採取的卻是低度管理模式，更值得探究。

他們不僅沒有派任何一個總部員工去海外管理，在各國從主管到基層聘用的全是當地人，就連在台灣的董事長、執行長與總經理等核心團隊，至今除了曾親自拜訪菲律賓與香港，跟跨國團隊都是遠距交流，連面試也線上進行，「我們跟很多地方主管都還是網友，」伊雲谷雲端事業單位總經理林儀笑說。

低度管理背後，除了數字管理，定期檢視海外團隊業績，更是因為他們共享同樣一套企業文化，將「亞馬遜的14條領導原則」，落實在每項討論中。

並且，跨國團隊的每位成員，不分職級，KPI都與上述原則連動，因為每位成員都是「領導者」，為自己的任務負責。

林儀舉例，像平常開會或在群組上討論事情時，過程中同事間的討論可能就會出現14條原則，比如「你這樣做就是沒有符合Customer Obsession（顧客至上）」。

同時，更透過制度與考核來形塑文化。每位成員的KPI與升遷，都跟是否符合該文化準則綁在一起，與量化指標並重。

文化考核時，員工要列舉出一個例子，說明自己平時的工作如何符合14條領導原則。

例如，一名同事要敘述自己在何種專案、企畫下，自己的任務內容以及目標是什麼，運用專業能力、合作技巧等，做了什麼樣的事情達成預期結果。總結來說，要敘述自己的作為與結果，符合哪一條領導原則。

雖然蔡佳宏也坦言，這樣的管理方式仍有其風險，進到新的海外市場時，如果一開始的主事者並不理解亞馬遜文化，後續也無法認同、融入，「團隊可能半年、一年都廢掉。」

過去，伊雲谷領先之處是技術底蘊較深、出海時間較早，但現在，許多競爭者也都積極出海，他們將在海外市場面臨更激烈競爭。

迥異於台灣企業習慣嚴密的製造業式管理，生意都在雲上的它，試圖運用一套準則，建立跨國團隊的企業文化，讓思維成為管理的基石，用不一樣的方法，走出一條高速成長的道路。