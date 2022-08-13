民進黨新竹市長參選人沈慧虹13日參加長桌徒步市集活動，針對林智堅退選後，對手高虹安提到鄭宏輝先前是民調最高，林耕仁也要她知所進退，沈慧虹表示，新竹隊全力團結，沒有換人的選項，她也要兩位「藍白合」的參選人回歸市政討論，才是選民期盼的優質選舉。

針對林智堅退選對新竹選情衝擊，沈慧虹表示，林智堅在新竹的政績備受肯定，市民有目共睹，不會因為一時的紛擾受影響。

至於林智堅是否會回來輔選？沈則說，竹市一直是林智堅的家，沒有回不回來的問題，而且林智堅過去8年的政績就是最好的輔選，她也會持續用政見、政策爭取市民朋友的支持。

林智堅退選後，對手林耕仁喊話要沈「知所進退」，高虹安也提到「不禁想起先前民調最高的鄭宏輝」的說法，沈慧虹則表示，林耕仁、高虹安兩人同時希望她退選，果真是「藍白合」，不過這也證明她是可敬、實力堅強的對手。

沈慧虹強調，從她參選以來，民進黨新竹隊團結一致，全力支持，從來沒有換人的問題，過去3周也陸續端出社福、教育、舊城再起等政見，反觀林耕仁、高虹安只會在場邊叫囂、用人格抹黑來蹭聲量，並非選民樂見，她也呼籲兩位候選人回歸市政討論，才是選民期盼的優質選舉。