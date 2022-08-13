今年大學分發入學放榜，不但文化、淡江等老牌私校出現1、2000人的缺額，連台大都表示要審慎面對少子化危機。全國家長團體聯盟今天發布新聞稿提出5大訴求，並指少子化浪潮下 教育優質化刻不容緩。

今年大學分發入學昨天放榜，缺額總計近1.5萬人，並分布於51所大學，部分頂大也罕見出現缺額；再加上日前根據技專校院招生委員會聯合會資料統計，四技二專日間部聯合登記分發今年71校參加登記分發，也高達57校未招滿，這些現象引發家長的憂心！

全家盟表示，當初開放廣設大學政策也許有當時的時空背景考量，然之後面臨全球少子化浪潮，教育主管機關未能漸進參考人口數發展趨勢，使得廣設大學及其各系所核定的招生數、日漸超過每年的考生人數，終於發展至今天的局勢，且這問題的挑戰、未來只會更趨嚴重。

相同情況，108年以前每年全國高職畢業生多超過11萬人，來到111年高職畢業生卻僅剩約8萬人，3年來科大生源減少3萬多人，少子女化的趨勢也使私立科大招生日益嚴峻，因此有57校未滿招。

全家盟認為，危機就是轉機，目前少子化趨勢的挑戰只會更嚴峻，值此時刻正是盤點教育現場的最佳時機。

全家盟對政府提出六點訴求：

一、請教育部針對已經實施三年的108課綱，需要有一個完整的總結報告，讓國人了解111年高教端招生缺額與考招制度是否有相關聯性？

二、破除國人認為教育主管機關輕技職的刻板印象，除了重新訂定技高學生學習歷程檔案彙整上傳的合理時程，同時應運用政府的力量加強協助推動產學攜手合作，致力弭平學用落差。

三、引導台灣的高等教育端優化學習環境及教學品質、發展公私立校院系所特色以符應未來人才需求並強化學生職涯發展。

四、妥善處理私校退場機制，確保學生學習權益。

五、 厚植友善生育大環境以趨緩少子化趨勢。

少子化浪潮下，未來各級學校學生入學人數正面臨陡降趨勢，然教育的使命本就是因應社會變遷、找出最適合學生學習的課程與教學方式，培養孩子在連結未來人才進路上、有更大的優勢。與其只關注招生人數，教育精緻實用的優質化更顯刻不容緩！