新竹市13日新增518例確診個案，今年以來累積9萬2283例，居家照護者為3549人，居家隔離為1023人。

市府表示，中央流行疫情指揮中心鑑於COVID-19國內疫情發展，及因應民眾購買家用抗原快篩試劑之需求、保護幼兒健康，宣布自8月15日起，實施第4輪家用抗原快篩試劑實名制及第3輪0-6歲學齡前幼兒免費領取1份（5劑）快篩試劑。

目前實名制家用抗原快篩試劑貨源充足，為滿足民眾購買之需求，從原先購買1份，增加至多可購買2份，並可分成1次或2次購買並可代購，售價仍維持每份500元，請有需求與符合資格的民眾，可持健保卡至竹市販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局購買或領取。

同時指揮中心也提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

衛生局建議，嬰幼兒及兒童應完整接種基礎劑疫苗，可有效預防嚴重感染及MIS-C發生率，應盡速接種提升保護力。目前滿6個月至5歲嬰幼兒可接種莫德納嬰幼兒劑型疫苗，完整接種需打滿2劑，2劑需間隔為4-8週以上，指揮中心建議基礎劑應以同一廠牌完成接種。