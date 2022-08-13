林耕仁（左至右）、楊文科、國民黨主席朱立倫、張善政及謝福弘4位桃竹竹苗藍軍縣市長參選人，合體參加新竹縣義民祭，握拳象徵藍軍團結勝選。（羅浚濱攝）

新竹縣義民祭千人挑擔踩街活動，小朋友跳創意挑擔舞。（羅浚濱攝）

新竹縣義民祭千人挑擔踩街活動，小朋友抬神豬跳創意舞蹈。（羅浚濱攝）

「義魄千秋-2022全國義民祭在新竹縣」13日熱鬧開幕。（羅浚濱攝

「義魄千秋-2022全國義民祭在新竹縣」13日開幕式，張善政、楊文科、林耕仁及謝福弘4位桃竹竹苗藍軍縣市長參選人合體，偕同國民黨主席朱立倫參與千人挑擔活動，為熱鬧的祭典活動揭開序幕。

朱立倫說，他擔任桃園縣長時，義民祭一定要到義民廟參拜，楊文科對傳承客家文化十分重視，這次周邊縣市都來參與義民祭，十分隆重，讓大家更深入體會義民祭的意義是慎終追遠、忠義精神及傳承客家文化。

朱立倫讚許楊文科是實實在在做事縣長，強調國民黨提名的每位縣市長候選人，一定堅持中道、理性、務實、穩健，秉持這樣的精神，一定會得到義民爺的保祐及民眾的支持。

楊文科表示，今年義民祭首創小學生擔任禮生祝禱生，由小禮生念祝禱文、小學女童擔任禮生，不分男女也顯示男女平等，除了禮生傳承外，還有來自全國的八音團共同匯演。

楊文科說，義民祭祭典區遍佈桃竹竹3縣市，15大聯庄15年輪值一次祭典，義民祭不僅是客庄十二大節慶之一，也是文化部認證的國家重要民俗，是客家文化唯一的無形資產，今年義民廟234週年的祭典是歷年來最盛大的一次。

義民廟董事長林光華表示，義民廟是全台第一個忠烈祠，唯一源自本土，非常重要的信仰，值得大家向祖先學習忠義的精神。

「敬天、敬地、敬義民！」千人挑擔隊伍由新埔聯庄輪值祭典區內8個里居民組成，由創意彩繪神豬帶頭，陸續步行挑擔至廟前廣場，朱立倫及桃竹竹苗4名縣市長參選人在隊伍最後壓陣，一同挑擔致敬義民爺，傳遞「擔擔薪傳」的客家義民精神。

開幕式由築夢舞集規畫義民祭行動藝術劇，「十五庄黑令旗陣」、「褒忠義民打頭陣」、「鑼鼓喧天戲金豬」及「嗨客風神武獅陣」等在廟前廣場輪翻上陣，來自全國4縣市9組八音團則帶來「客家八音大匯演」，晚上則有精彩嗨翻天的「義民之夜！」