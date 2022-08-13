柴油電混合的THeMIS可以就各種不同的任務類型來進行多樣化的配置。（Youtube）

米倫機器人公司（Milrem Robotics）向西班牙國防部交付了第一輛「泰美斯」（THeMIS）無人地面車輛（UGV） ，以作為西班牙參與「天蠍座合作計畫」（SCORPION Program）的第一階段，旨在確認哪些類型的任務，可以受益於無人地面車輛，並研究現行市場中的各類無人系統。

Milrem Robotics has delivered the first THeMIS UGV to the Spanish Ministry of #Defence under the framework of the Scorpion program that was launched in 2021 to evaluate the capabilities of existing UGVs.



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柴油電混合的THeMIS可以就各種不同的任務類型，來進行多樣化的配置，以支援已經跳下運兵車或是步兵戰鬥車後，徒步作戰的部隊。

而在其中一種配置中，它可以擔任步兵小隊武器彈藥和裝備的機械駝獸（騾子），至於在第二種配置中，它則能搭載遠端遙控武器平台，為部隊提供掩護和重火力，也可以當作火力支援武器的機動載台（如：迫擊砲）或是偵蒐配置。

More on MILREM's Themis UGV in Mali pic.twitter.com/gjtzIrHLdK — Samuel Bendett (@SamBendett) September 26, 2019

這套系統先前曾部署到非洲馬利的新月形沙丘行動（Operation Barkhane）參與法國的平叛行動，並使其成為這一種尺寸級別中，第一個投入作戰的無人地面車輛，在部署期間，THeMIS總共執行了330多個小時的任務，期間它在崎嶇的地形條件下，在接近攝氏50度的環境下，行進了1200公里。

天蠍座合作計畫是跨國軍事現代化計畫，透過軍方實驗來研究並獲取新式軍備，還包含測試與實踐新型態的作戰，如：成效基準作戰（Effect-Based Operation, EBO）、網路中心戰(Network-Centric Warfare)、非正規戰爭和軍民概念等。