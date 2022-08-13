大雅區小麥麵食文化節13日熱鬧登場。（陳淑娥攝）

大雅區小麥麵食文化節13日熱鬧登場。（陳淑娥攝）

大雅區小麥麵食文化節13日熱鬧登場。（陳淑娥攝）

大雅區小麥麵食文化節13日熱鬧登場，現場抽出許多大獎。（陳淑娥攝）

台中市大雅區小麥麵食文化節13日登場，爆麥香聲震撼現場，正式揭開活動序幕。台中市副市長陳子敬與民同樂，抽出switch、折疊式腳踏車及空氣濾清機等大獎，獲獎民眾好開心。

陳子敬表示，大雅小麥麵食文化節自2008年舉辦至今，已連辦14年，在市府農業局、大雅區公所及農會共同努力推廣下，小麥麵食文化節內容一年比一年豐富，各界人士、農民也紛紛投入參與，期許將「麥鄉文化」發揚光大，大大提升大雅小麥知名度，同時結合農會與在地農特產品，促進農民經濟收入。

農業局長蔡精強指出，大雅區小麥種植面積約有80公頃，是台灣種植小麥品質最佳區域，栽種小麥品種以「台中選二號」為主，主要供應金門酒廠高粱釀造的酵母使用，更為小麥相關產品開闢新出路。

此外，透過大雅區公所及農會努力推廣，也讓消費者更加認識大雅三寶「小麥、蕎麥、紅薏仁」與地方產業特色。

大雅區長李修齊表示，今年大雅小麥麵食文化節以「麥鄉~開麥啦」作為活動主題，特別設計「小麥麵食pk大賽」、「小麥靜態展」也擺放網路票選出的十大特色餐點，鼓勵大家發揮巧思，彰顯大雅小麥的品牌價值及大雅區是「台灣小麥之鄉」美譽，一起來同樂，感受麥鄉風土人情，活動準備大人小孩都喜愛的switch、折疊式腳踏車及空氣濾清機等多項豐富好禮，讓現場每位參與民眾都有機會帶回家。

為了吸引更多大小朋友同樂，活動現場設計以大雅文化及小麥生長做為設計主軸的4大闖關活動，讓民眾透過遊玩更認識大雅，現場集結大雅區在地美食、當季農特產品及文創商品等攤位，舞台前大小朋友們認真欣賞大雅特色才藝團隊，帶來一連串精采的藝文饗宴。

大雅吉祥物「達達、雅雅」也忙碌跟小朋友合影留念，讓參與民眾打卡上傳臉書，兌換大雅區公所準備印有達達雅雅圖案的造型零錢包、環保色鉛筆等400份文創好禮，活動還沒結束就被兌換一空，相當受歡迎。

今日活動，包含副市長陳子敬、農業局長蔡精強、觀旅局副局長陳育正、民政局副局長徐照山、大雅區長李修齊、立委楊瓊瓔等人均到場參與。