日常中也能實踐節能減碳，台北市鄉土教育中心與老松國小即日起至9月4日止，在鄉土教育中心二樓特展室，舉辦「萬華永續生活實驗計畫」特展，鄉土教育中心主任張欽鵬指出，盼讓大家了解聯合國17項永續發展目標（SDGs），可從生活出發，沒有想像中困難。

「萬華永續生活實驗計畫」特展以「在萬華實踐永續，從鄉土看見世界」為主軸，即日起至9月4日止，上午9時至下午5時，免費開放參觀，鄉土教育中心表示，展覽中以萬華區「騰雲里」為例，透過20座藝術雨撲滿、太陽能發電系統設置，把老舊社區打造成低碳永續家園。

其中，台北市首座「太陽能發電走廊」的騰雲陸橋，不僅透過藝術設計翻轉社區印象，轉換的電能也能提供陸橋夜間照明、示範燈具等，成為兼具觀光與綠能教育的休閒景點。

張欽鵬指出，「艋舺服飾商圈」利用天然纖維作為設計，減少使用碳足跡多的素材，或透過改造舊衣，為減碳盡一份心力；萬華社大「綠野仙蹤社」、「單車樂活小旅行」等團體，則培訓生態導覽、活動設計能力，向大眾推廣萬華環境教育。

張欽鵬表示，展場中還設置一面「碳中和永續生活提案牆」，留下參觀民眾的意見，也有互動小遊戲，從用何種交通工具來參展的問答，實際了解生活中的碳排放，盼讓大家了解聯合國17項永續發展目標（SDGs），可從生活出發，沒有想像中困難，展覽結束後，所有展示帆布、背板以及紙類文宣均會回收，做成紙袋、提袋或環保袋。

至於想要從生活中減碳，張欽鵬建議，盡量吃在地、吃當季，減少購買進口農產品，一半食物來源，應來自你家50公里內生產或種植，並響應零包裝，自備袋子去買散裝蔬果。此外，定期清潔家電、電腦、手機，就能延長它們的壽命，減少頻繁更換產生的垃圾。