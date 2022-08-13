桃園市長參選人鄭運鵬在臉書回覆網友，「不用觀望，智堅的政策，就是我的政策」，引來網友們留言力挺，大讚「霸氣」。（賴佑維攝）

民進黨選對會昨天臨時舉辦會議，同意立委鄭運鵬接棒林智堅出戰桃園市長。有網友今天下午在鄭運鵬臉書上留言，希望鄭運鵬可以延續林智堅政策，鄭運鵬立刻回覆「不用觀望，智堅的政策，就是我的政策」，引來網友們留言力挺，大讚「霸氣」。

鄭運鵬今天中午在臉書上貼文表示，跑完早上10個行程，在車上玩手遊，也要「所有的幸福應該都給市民朋友分享！！！」有網友留言「期待未來桃園市吉祥物」，也有網友說「最愛玩手遊的市長，以後桃園會不會秋葉原啊！」

其中有家長貼上與朋友的對話截圖，並表示「希望你可以把小智的育嬰政策延續下去，桃園很多爸媽都在觀望育兒政策」，鄭運鵬馬上回覆「不用觀望，智堅的政策，就是我的政策」。

鄭運鵬競選辦公室幕僚表示，之前鄭運鵬跟林智堅的關係就像公司裡的總經理與董事長，現在只是總經理兼任董事長，經營團隊不變，經營方針不變。之前林智堅推出的育兒政策，就是鄭運鵬所規畫，接下來也會持續推出政策、並結合鄭運鵬鬼才的創意，讓選舉回歸市政討論。