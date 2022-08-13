新北市立八里愛心教養院13日舉辦三峽及三重日托中心畢、結業，祝福12位慢飛天使即將迎接人生新階段。雯雯因早產導致氣質性敏感和癲癇，剛送到三峽日托時，情緒一來可以卡上1個半小時，但現在只要幾分鐘就能化解，她的媽媽代表畢業生家長致詞時，雯雯還貼心地送上花束，感謝媽媽和老師，三人緊緊抱在一起。

雯雯媽媽表示，雯雯因8個月就「迫不及待」的出來，以致出生時只有899公克，在保溫箱待了2個月，但強韌的生命力，在第3天就不需要氧氣罩。

雯雯媽媽說，雯雯就讀一般幼兒園，因敏感及頻繁的癲癇發作，影響學習，經朋友介紹進入三峽日托，非常感謝帶班老師黃淑玲和其他老師耐心的教導，以往雯雯的專注力只有5分鐘，現在可以在電腦前坐上半小時學習，另外雯雯也有接受早療和職能治療，這也都是讓她進步的原因。

黃淑玲表示，雯雯生性害羞、敏感，用鼓勵、讚美和誘導的方式，讓她慢慢願意和同學互動，甚至還製造情境安排擔任小隊長；另方面加上父母的用心栽培，接受早療等輔助，相信雯雯的狀況會越來越好。

另位三重日托中心小軒的媽媽表示，小軒1歲8個月還不會講話，經醫生診斷為語言發展遲緩，經上網搜尋找到三重日托中心，搶到最後一個名額，剛入學持續幾周都在門口緊抱著不肯進去，她必須強忍眼淚推他進教室。

小軒媽媽說，老師拿小軒喜歡的動物模型，搭配影片引導，也經常用手機拍下學習情況分享，因此她和爸爸也模仿老師的教學方式，現在小軒會說出暴龍、三角龍英文學名，也能用中英文說出許多動物的名稱和顏色、形狀等。