國民黨苗栗縣長參選人謝福弘13日參加新竹義民祭，首度與桃園市長參選人張善政同框。（謝福弘競辦提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘13日參加新竹義民祭，與新竹縣長參選人楊文科同框。（謝福弘競辦提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘，13日上午與國民黨主席朱立倫，以及黨籍提名桃園市長參選人張善政，新竹縣長楊文科，新竹市長參選人林耕仁，一起到新竹縣褒忠義民廟參加義民祭活動。這是桃竹竹苗地區4名國民黨提名縣市長參選人首度同台，國民黨主席朱立倫也帶領四位參選人，一起喊出「義民爺，護客庄，桃竹苗，要藍天」為黨籍參選人造勢。

謝福弘會後表示，義民精神是客家人忠義精神的象徵，義民爺護佑鄉里保家衛國，鎮守客庄護衛百姓，是客家人心中的守護神，而義民爺守護鄉里的形象，也是每一位參選公職的參選人，應該永存心中的價值觀。謝福弘強調自己參選縣長的初衷，是要為家鄉奉獻，而不是取得權力來傷害地方，參選人心中要有義民精神，為地方奉獻打拼，守護家鄉。

除了參拜義民爺，謝福弘也提出自己的客家政策。謝福弘表示，苗栗縣的客家佔65％，是名副其實的客家大縣，自己不但是客家人，過往的工作經歷也深入客庄，最深的感觸是客家話的流失，因此在客家政策的部分，福謝弘喊出打造苗栗成為「客家首都」要強化苗栗縣的客家主場意識。

此外，謝福弘的客家政策還包括：擴大公共事務場合客語使用及強化客語普及、鼓勵社會各級參與客家各項競賽強化母語與文、活化客家意象景點及強化客庄主題旅遊遊程，創意行銷客家產業、以及整合各局處軟硬體建設及政策，適地行塑苗栗成為客家文化首都。

謝福弘指出，苗栗縣的各鄉鎮都有客家人，山線及中港溪地區更是客家重鎮，海線各鄉鎮也有客家人分布，但因為客家人比例高，且為顯性文化，因此將積極鼓勵客家語言及文化更加強勢，整合軟硬體，從語言、文化、經濟、建設等面向，讓苗栗成為客家第一縣，也是「客家文化首都」。