疫情下創造許多新常態現象，民眾居家防疫時間變長，對於線上影音娛樂的需求亦大幅增加，使得台灣大(3045)旗下OTT影音平台MyVideo收視再創新高，2022年上半年總觀看次數近1億次，其中以戲劇、電影最受歡迎，總觀看次數占MyVideo平台整體超過6成。此外，疫情下觀眾喜歡收看輕鬆節目，帶動台灣綜藝節目百花齊放，收視前十名中就有八部台灣本土作品上榜，助力MyVideo節目館流量大幅提升，觀看次數較去年同期成長超過1倍，累積觀看時數成長超過2倍。

根據MyVideo統計，台灣綜藝節目中由《小姐不熙娣》拿下節目榜冠軍，MyVideo共同出品的《我們回家吧2》，以及熱門台灣實境秀《全明星運動會3》、《花甲少年趣旅行》則分別拿下第二、三、四名。此外，歐美實境節目《原始生活21天》、《富豪谷底求翻身》也憑著高話題度，在短期內就擠入上半年排行前十名。

從MyVideo的大數據資料顯示，觀眾對內容的喜好越來越多元，戲劇排行榜冠軍為《請叫我總監》，第二、第三名則都由台劇奪下，分別是改編同名小說的《村裡來了個暴走女外科》，以及《機智校園生活》。另外，紅遍全球的BBC First夯劇《追殺夏娃》第4季、《菜鳥獸醫日記》、《環遊世界八十天》等三部歐美英影集也首度攻進前十名。

電影館排行榜競爭激烈，在好萊塢強片環伺下，動畫電影及韓國電影仍然創下佳績，《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》及韓國喜劇災難片《天坑》勇奪電影榜冠亞軍。動作冒險類型電影則最受觀眾青睞，排行榜前十名中就有七部上榜，包括《蜘蛛人：無家日》、《殺手保鑣2》、《金派特務》等。今年唯一入榜的台灣電影則為MyVideo共同出品、由李心潔與柯震東主演的愛情電影《鱷魚》，拿下排行榜第五名。特別的是，湯姆克魯斯續集新作《捍衛戰士：獨行俠》不僅橫掃全球票房，也帶動影迷到MyVideo 重溫阿湯哥36年前經典作品《捍衛戰士》，擠下眾多熱門新片，成為唯一非新片入榜的電影。