國民黨高雄市長參選人柯志恩13日上午出席高雄市阿蓮區的提名同志介紹會，下午又趕往哈瑪星代天宮參拜，並向附近店家拜票祝賀生意興隆。柯志恩也提到對於自己在青年座談會對於文創小海豹的發言遭到高雄市青年局回嗆，柯志恩回應要青年局別扭曲。

柯志恩13日下午前往哈瑪星代天宮參拜，祈求全民平安，疫情趨緩，也與廟方相談甚歡，廟方也致贈驅邪解厄的祈福鹽給柯志恩，雙方互動相當良好。在拜訪店家與民眾時，也有民眾舉著柯志恩的競選扇子，要柯志恩加油，祝賀順利當選。

柯志恩10日在青年座談時提到「如果高雄的觀光只能靠幾隻小海豹，活動後終究會再次蕭條」等言論，遭到青年局回嗆，批評柯志恩的發言是「踐踏文創、唱衰青創」，並提出數據反駁柯志恩的「許多不少青創領完補助後，就活不下去了」等言論。

柯志恩也在13日下午做出回應，表示要青年局別曲解意思，她本人非常重視年輕人的文創，過去20年都跟年輕人站在一起，柯志恩更表示，很多的活動必須是要由「點、線、面」一串的永續發展，才不會煙火式的活動辦完後，造成藝術有創見的年輕人工作機會變少。

柯志恩也強調，高雄市長陳其邁所帶領的市府與各局處，不要一接受到外界的意見就膝反射般的反應，認為所有提出意見的人都在唱衰高雄、不尊重年輕人。他們如果有邏輯概念，就會知道柯志恩非常重視年輕人，更希望他們的想法可以永續經營並不斷突破。

而對於論文案波及到國民黨籍南投縣長參選人許淑華，柯志恩也表示，相信當事人會提出得以自清的相關資料，尤其是許淑華更是在臉書大方表示，請逢甲大學依據學術倫理規範來調查及比對她的論文，釐清是否有抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理之行為，以及論文是否為具有獨創性和完整性之合格碩士論文。若學校通知必須到場陳述，一定配合出席說明。

柯志恩強調，許淑華的態度非常坦蕩，這才是一個候選人面對任何質疑時，都應該展現的磊落態度；相對於林智堅，不僅個人硬拗，連帶整個執政黨都配合硬拗，兩者態度截然不同。