由於國內因為疫情已經許久沒有鐵道相關活動，因此大批火車迷看到許久未見的DT668都相當興奮，紛紛拿下相機記錄DT668的美。(吳建輝攝)

DT668蒸汽火車，是台鐵史上的「最後的蒸汽火車」之一，1941年由日本川崎車輛株式會社製造，是臺鐵最大型牽引力及噸位最重的車型，因此也有「國王蒸汽火車」的別稱。(吳建輝攝)

DT668蒸汽火車從彰化站出發，一陸停靠花壇、員林、社頭、田中、二水，串聯百年扇庫環繞彰化城，共同迎接下一個百年。(吳建輝攝)

彰化扇形車庫歡慶百年，13日一早彰化車站擠滿火車迷，為了就是迎接「國王蒸汽火車」DT668，火車「嗚！嗚！」鳴笛聲響起，伴隨相機快門聲與鐵道迷的歡呼，從彰化站出發，一陸停靠花壇、員林、社頭、田中、二水，串聯百年扇庫環繞彰化城，共同迎接下一個百年。

由彰化市公所首次與交通部觀光局、參山國家風景區管理處及交通部臺灣鐵路管理局共同合作，以扇形車庫百歲生日推出系列活動，13日以「蒸汽老火車小旅行」為百歲生日活動推向另一個高潮，滿載著近300名的乘客的DT668從彰化出發，沿途停靠暢遊老街，體驗難得的鐵道觀光遊程。

交通部觀光局長張錫聰表示，「2022扇庫百年暨鐵道觀光系列活動」，讓國人對極具歷史意義與價值的鐵道歷史文化及古蹟有更多認識，從彰化到二水沿途許多觀光景點，搭社區發展協會與觀光工廠導覽，讓在了解台灣鐵道發展史之外，還能一窺彰化的美。

彰化縣副縣長洪榮章表示，彰化縣長王惠美對彰化扇形車庫的保存相當重視，前年竟曾引進國寶級CK124蒸汽火車，同樣是從彰化開到二水，讓鐵道迷都相當興奮，如今適逢「彰化扇形車庫」百歲生日，今年在王縣長與相關單位的爭取下，4月22日正式升格為國定古蹟，也讓這個百歲生日更有意義。

DT668蒸汽火車，是台鐵史上的「最後的蒸汽火車」之一，1941年由日本川崎車輛株式會社製造，是臺鐵最大型牽引力及噸位最重的車型，因此也有「國王蒸汽火車」的別稱；由於國內因為疫情已經許久沒有鐵道相關活動，因此大批火車迷看到許久未見的DT668都相當興奮，紛紛拿下相機記錄DT668的美。