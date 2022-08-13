苗栗縣13日新增確診618例，顯示疫情仍未降溫。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣13日新增新冠肺炎本土確診618例，疫情仍未降溫，縣長徐耀昌叮嚀鄉親，苗栗縣各類新冠疫苗充足，呼籲符合各劑次疫苗施打資格者，仍應打好打滿，以維自我防護力。疫情多變，防疫不鬆懈，守護自己及家人健康，共同維護社區安全防線。