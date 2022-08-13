苗栗縣今新增618例 疫情仍未降溫防疫不鬆懈 15:192022/08/13 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣13日新增確診618例，顯示疫情仍未降溫。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣13日新增確診618例，顯示疫情仍未降溫。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真） 苗栗縣13日新增新冠肺炎本土確診618例，疫情仍未降溫，縣長徐耀昌叮嚀鄉親，苗栗縣各類新冠疫苗充足，呼籲符合各劑次疫苗施打資格者，仍應打好打滿，以維自我防護力。疫情多變，防疫不鬆懈，守護自己及家人健康，共同維護社區安全防線。 金正恩宣布戰勝疫情 北韓解除口罩佩戴令 曾沛慈出輯感慨唱到淚崩 苗栗縣今增726例確診 徐耀昌籲落實防疫措施 #新冠肺炎 #台灣 #苗栗縣 #13 #618 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園今增2429例確診 明開社區接種站催打疫苗 16:492022/08/12 生活 台東部落健康操競賽 5-91歲都來挑戰 04:102022/08/12 地方新聞 盧秀燕出大招！公布這「超強政策」 助台中餐飲業度難關 12:152022/08/13 政治 熱門股－大成鋼 價量揚後市看俏 04:102022/08/13 證券．權證 上海市衛健委回應：新增病例與既往疫情及三亞不同源 13:272022/08/13 兩岸 本土＋21056確診 死亡增40人 14:052022/08/13 生活 總人口正成長 2年多來首見 04:102022/08/13 生活新聞 竹市新增494例 今年累積9萬1765例 14:212022/08/12 生活 竹縣＋652 衛生局籲疫苗打好打滿 落實防疫護安康 14:462022/08/12 生活 雜誌精選》台灣觀光最壞的時刻 也是最好的起飛點 19:002022/08/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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