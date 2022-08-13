菲律賓莫羅灣發生規模6.1強震 深度10公里 16:262022/08/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 莫羅灣（Moro Gulf）今天發生規模6.1地震，深度達到10公里。 (示意圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）資料顯示，菲律賓民答那峨島的莫羅灣（Moro Gulf）今天發生規模6.1地震。 路透社報導，根據歐洲地中海地震中心的數據，這起強震深度達到10公里。 TSAA台灣永續行動獎評選 全球人壽助社會弱勢族群 奪雙獎 重申支持台灣 外交部：籲請各國聲援民主台灣 11月G20峰會！白宮官員證實：正安排拜習會面 #菲律賓 #莫羅灣 #發生規模 #6.1 #強震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北京對台高調大練兵 美在陸後院悄悄超級軍演 08:492022/08/13 軍事 職場達人－跨出舒適圈 俞伯璋深耕泰國 04:102022/08/13 專題周報 AI辨識稽查烏賊車 中市環保局奪2台灣永續行動獎 12:582022/08/13 生活 《科技》17LIVE首次進駐台灣文博會 文創軟實力推上圓夢舞台 13:282022/08/13 財經 立陶宛官員訪台遭陸制裁 外交部：不理性報復令人匪夷所思 14:172022/08/13 政治 海納百川》大陸正用手術刀切割台灣（馮國豪） 12:312022/08/13 海納百川 MIS-C再增3例 3歲童確診後80天才發病 14:372022/08/13 生活 3歲女童上學撞破頭！媽見傷口崩潰 校方1句話惹怒眾人 08:352022/08/13 生活 美方稱解放軍台海軍演如同俄侵烏克蘭 大陸駐英使館駁斥 13:062022/08/13 兩岸 尚青論壇》台海中線失守 花東後門也被打開（陸文浩） 09:302022/08/13 尚青論壇 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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