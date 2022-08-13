建中樂旗隊前進荷蘭參加4年一次的2022年世界行進管樂賽（WMC），以4位偉大作曲家的組曲「英雄之心（Heroic hearts）」，在最高級別表演比賽以92.23的高分獲得季軍，這是歷年來第13次獲得前3名的佳績。

WMC素有音樂屆奧運之美稱，2021年報名之時，正是台灣疫情嚴峻時刻，眾多的困難在眼前，出國參賽似乎遙不可及，但學生參賽的心堅定不移，一切依計畫持續前進。

2022年建中樂旗聯隊詮釋貝多芬、莫札特、威爾第和拉赫曼尼諾夫等4位偉大作曲家的組曲「英雄之心」，時而壯闊激昂，時而柔軟，貫穿全場。

比賽前教練團規畫了2周在台灣鐵人般的集訓，7月10日開始，每天早上8點到晚上8點，頂著 37、38度的高溫，從音樂、隊形和合奏一項項自基本動作開始訓練，一周內要背熟70幾張圖形，在高溫燒烤下，學生們的嘴唇燙傷的不在少數，無數次的步伐練習，腳底水泡、扭傷、肌肉拉傷和中暑的更是不勝枚舉。

一整場9分多鐘的表演，從設計、練習、修正，到最後的表演，一次次的修正重來，若是不夠熱情，真的不是正常人會想做的事。

7月23日在建中校長徐建國正式授旗下，建中樂旗聯隊的每個成員昂首闊步，展現自信的前進荷蘭參賽。經過14小時的飛航，大隊人馬抵達荷蘭，賽前3天抵達，調整時差和適應環境，依然是早8晚7的訓練，充分發揮建中樂旗精神-臻於完美，止於至善。

7月29日預賽首戰告捷進入前三最高分組的佳績，這一戰雖然旗開得勝，但聯隊成員依然不敢放鬆，更是加緊腳步，針對預賽不完美之處，一次次不厭其煩的進行調整與修正。

決賽時，建中樂旗聯隊更是全力以赴的演出，觀眾時時回以高度熱烈的掌聲，看到聯隊不同的隊型變化和換曲目，更是掌聲不斷。最後建中樂旗聯隊在最高級別表演比賽中，音樂和視覺表現各有突出，整體效果更是以第二名的高分勝出，最終更是以92.23的高分在最高級別比賽中獲得第3名。