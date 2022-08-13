新竹市書籍交換活動深受市民朋友喜愛，2022年好書交換日13日在文化局演藝廳熱鬧登場，吸引不少讀者，今年收書多達1萬餘冊，一早現場就出現排隊人龍，甚至還有全家總動員前來書海尋寶。

文化局長張馨之表示，新竹市好書交換活動去年受疫情影響停辦，自1992年開辦以來，今年為第30次辦理，今年收書多達1萬餘冊，類別涵蓋心理、哲學、語文、食譜、理財、史地、旅遊、藝術等。

張馨之指出，好書交換平台除了讓閒置的書本重新流通，透過循環與分享，也能讓每本書的價值與影響力延續、傳遞下去。

代理市長陳章賢表示，今好書交換活動吸引超過300人參加，讓書本找到新主人，達到知識的延續與傳遞，現場剩餘書籍也加碼開放民眾憑各式證件取書，每人限額10本。

除了好書交換活動外，文化局每年也都會推出不同主題的閱讀活動，也發放0-5歲嬰幼兒閱讀禮袋，盼讓孩子在充滿書香的環境中成長。

為了精進閱讀環境，市府積極擴大閱讀版圖，竹市圖書館現有香山、鹽水、金山、南寮、動物園分館、青少年館及龍山分館7座分館，另還有籌建中的關東分館，以及預計今年開工的新竹市圖書館總館。

此外，市府也建置11個虛擬電子書閱讀場域、3座微型圖書館，提供上萬本電子書、資料庫供24小時全天候閱讀。