美國撤軍阿富汗後，塔利班在去年奪下政權，阿富汗社會也有劇變，阿富汗世界展望會會長阿孫莎‧查理絲近日也造訪台灣呼籲「勿忘阿富汗」，並提及塔利班執政後，阿富汗受到經濟制裁國內貧窮、饑荒更嚴重，童婚及童工的也變更嚴重，「500至1000元美金就可以買到一個孩子」，甚至有8歲女童被迫與60歲的男子結婚，被迫喪失追求夢想的權利。

2021年5月美軍退出阿富汗之後，塔利班再度迅速攻占阿富汗領土，當年8月15日塔利班就進入阿富汗首都。

阿孫莎表示，2021年8月塔利班重新執政後，各國隨即祭出經濟制裁，當下就有50萬人失業，阿富汗約有4000萬人，其中95％的每天需要少吃1至2餐， 2000萬人深陷饑荒，當中又有1200萬為兒童，更需要教育及兒童保護等協助。

阿孫莎說，為了解決貧困問題，家庭被迫販售兒童，「目前只要500至1000元美金就可以買到一個孩子」，也使當地童婚及童工的問題更加嚴重。

阿孫莎說明，2000萬的阿富汗女性中有23％的女性結婚年紀早於18歲，「但黑數一定更多」，如曾遇到一名8歲就嫁給60歲阿公，因為在阿富汗是多妻制，一個男人有越多妻子及越多孩子代表越有權力，而兒童易被使喚、買賣，也能照顧年邁的「丈夫」；多數的童工則在路邊洗車、擦鞋、撿垃圾，有時候甚至陷入毒癮危機。

「我是為了阿富汗的孩子而留下來」，阿孫莎強調，目前展望會在阿富汗提供糧食及生計，活化農業、健康及營養、兒童保護等領域計畫，呼籲國際社會不要忘記阿富汗的需求。